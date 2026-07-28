«Есть все возможности»: Булыкин о назначении Зидана в сборную Франции Булыкин: у Зидана есть все шансы проявить себя в сборной Франции

У Зинедина Зидана есть все шансы проявить себя в качестве тренера сборной Франции, уверен экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что сейчас перед командой будут ставить самые высокие цели.

Учитывая его авторитет, его опыт игровой, опыт тренерский, я думаю, он способен тоже выигрывать и чемпионаты мира, чемпионаты Европы с такой сборной Франции, которая очень сильная на данный момент. Испанцы, правда, подобрали к ним ключи, но вот в следующий раз уже могут и не подобрать. Поэтому, конечно же, у Зидана большие возможности со сборной Франции. Пожелаем ему успехов, все-таки имя всемирно известное, может со сборной Франции сейчас добиться самых высоких результатов. Конечно, все будет зависеть от его работы. Но, учитывая, какова сборная Франции, у него есть все возможности. Перед ним будут ставиться самые высокие цели, — отметил Булыкин.

По его словам, сборная Франции всегда была серьезной командой. Экс-футболист выразил мнение, что Дидье Дешам выполнял в ней самые высокие задачи в качестве тренера, но оступился на чемпионате мира 2026 года.

Сборная Франции всегда была серьезной, и Дешам в ней выполнял самые высокие задачи. Зидан хотел в сборную, все это знали, все ждали, но у Дешама все получалось, и выигрывать чемпионат мира с французами. Сейчас они оступились, не получилось выиграть, — добавил Булыкин.

Ранее Зидана назначили главным тренером сборной Франции по футболу. Контракт рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года. На этом посту Зидан сменил Дешама, который руководил командой на протяжении 14 лет.