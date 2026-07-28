Мишустин обозначил задачи железнодорожной отрасли России

Безопасность железных дорог должна повышаться за счет технологической независимости, это критически важно при санкционном давлении, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с главой Росжелдора Александром Сахаровым. Премьер потребовал активнее внедрять инновации и наращивать собственные разработки, передает пресс-служба кабмина.

Перед отраслью стоят серьезные масштабные задачи, в первую очередь по развитию инфраструктуры, по увеличению пропускной способности магистралей, по расширению маршрутной сети, по внедрению современных цифровых сервисов и решений, — сказал Мишустин.

Премьер-министр назвал железнодорожный транспорт стратегическим для России. Он отметил, что Росжелдор решает системные задачи по повышению его доступности для экономики и граждан, отвечает за бесперебойное движение грузовых и пассажирских составов. Мишустин также добавил, что президент неоднократно подчеркивал высокотехнологичный характер железных дорог, которые требуют постоянного обновления в соответствии с современными требованиями и вызовами времени.

Ранее премьер-министр России заявил, что предприятия Ростеха успешно создают критически необходимые технологии, невзирая на антироссийские санкции. По его словам, Ростех решает большой спектр поставленных перед ним государственных задач.