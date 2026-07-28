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28 июля 2026 в 11:50

Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем Крещения Руси

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В день памяти святого князя Владимира, 28 июля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем Крещения Руси. Текст послания опубликован на официальном сайте Русской православной церкви. Он особо отметил вклад белорусского лидера в сбережение национальных традиций и утверждение в обществе непреходящих моральных идеалов.

Сердечно поздравляю вас с Днем Крещения Руси. Отрадно, что сохранение национальных традиций и утверждение в жизни сограждан непреходящих моральных идеалов являются важными направлениями ваших трудов, — говорится в поздравлении.

Предстоятель РПЦ выразил надежду на дальнейшее взаимодействие Церкви с госорганами Белоруссии и конструктивными силами общества в деле духовного просвещения и воспитания молодежи в духе патриотизма. Он также пожелал главе государства здоровья, твердости духа и Божьей помощи на президентском посту.

Ранее патриарх направил поздравление президенту России Владимиру Путину с Днем Крещения Руси и именинами. Предстоятель выразил признательность главе государства за неизменную поддержку и внимание к служению Русской православной церкви.

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