Лукашенко высказался об отношениях Белоруссии и США

Отношения Белоруссии и США в настоящее время складываются неплохо, как и перспективы их развития, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с постпредом республики при ООН Валентином Рыбаковым. Глава государства отметил, что видит реальную обстановку и положительную динамику, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что у него сложились определенные впечатления о Соединенных Штатах и их пожеланиях, он умеет читать между строк и понимает дух мышления американского руководства. Президент добавил, что даже если спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул пытается что-то приукрасить, в этом нет необходимости, поскольку он знает реальное положение дел.

Но тем не менее складывающаяся обстановка в наших отношениях и особенно динамика и перспектива неплохие, — сказал Лукашенко.

Ранее он предложил объединить усилия с Россией в сфере биотехнологий и глубокой переработки зерна. Белорусский лидер подчеркнул необходимость выстраивания прямых связей между регионами двух стран для ускорения реализации совместных проектов.