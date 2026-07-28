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28 июля 2026 в 13:04

Работу одного из аэропортов ограничили в Московской области

Временные ограничения на полеты ввели в Жуковском

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В аэропорте Жуковский введены временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в ведомстве.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Иваново (Южный) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В ведомстве подчеркнули, что меры были приняты исключительно для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Также в ведомстве предупредили, что в аэропорту Калининграда могут произойти изменения расписания авиарейсов из-за временных ограничений на использование неба Ленинградской области. Это сказалось на возможности использования воздушных трасс для полетов в Храброво и из него.

До этого стало известно, что петербургский аэропорт Пулково начал обслуживать авиарейсы по согласованию со специальными органами. Пассажиров предупредили о возможной корректировке в расписании. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Власть
Росавиация
аэропорт Жуковский
Подмосковье
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