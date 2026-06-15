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15 июня 2026 в 10:42

Россиянке придется заплатить 861 тыс. рублей за незадекларированную сумку

Таможенники изъяли у пассажирки сумку Hermes стоимостью 3 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Домодедовские таможенники в аэропорту Жуковский обнаружили у 24-летней россиянки незадекларированную сумку Hermes стоимостью 3 млн рублей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе домодедовской таможни. Женщина, прибывшая из Турции, пыталась пронести дорогую сумку Birkin Black Togo Palladium Hardware через «зеленый» коридор без оформления декларации.

Инспектор остановил пассажирку в рамках выборочного контроля, обнаружив в ее ручной клади фирменную сумку, которую она пыталась скрыть. При этом квитанция на покупку была перечеркнута таким образом, чтобы затруднить определение стоимости товара.

Пассажирка объяснила инспектору, что сумку ей подарил знакомый, и она не знала о необходимости заполнения таможенной декларации. Экспертиза подтвердила, что изделие является оригинальным и выполнено из натуральной кожи теленка. В результате товар изъяли, а девушке назначили штраф в размере 861 тыс. рублей.

Ранее шереметьевская и центральная почтовые таможни пресекли поставку из Индии партии глазных капель, содержащих сильнодействующий наркотик. По данным ведомства, задержано два почтовых отправления с 800 пластиковыми флаконами.

Общество
Москва
аэропорт Жуковский
таможенники
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