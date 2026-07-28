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28 июля 2026 в 12:50

В Кремле раскрыли, как Россия поступит с угрозой со стороны Украины

Песков: угроза со стороны Украины должна быть устранена

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Угроза со стороны Украины должна быть устранена, заявил в ходе конференс-колла пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Киев за последнее время напал на три страны. Запись брифинга опубликовали в канале Кремля в МАКСе.

География террористической активности киевского режима расширяется. Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции. Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно, — заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Украина атаковала Германию, когда взорвала «Северный поток». По его словам, Киев также напал на Казахстан, ударив по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. Песков добавил, что последняя из атак Киева пришлось на Иран.

Ранее спикер Кремля заявил, что США переключились с украинского кризиса на более важные вопросы. По его словам, Вашингтон не отказался участвовать в миротворческом процессе.

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