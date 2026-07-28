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28 июля 2026 в 13:08

Военэксперт ответил, как снизить число атак ВСУ на мирные объекты России

Военэксперт Кнутов: изоляция Украины от Запада снизит число атак ВСУ на Россию

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Максимальная изоляция Украины от западных поставщиков вооружений позволит существенно сократить количество ударов по российским мирным объектам, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, для этого необходимо не только сохранять контроль над черноморским побережьем, но и активно перекрывать сухопутные маршруты поставок, в частности через Румынию и Польшу.

Удары, которые наносятся по черноморским портам Украины, очень эффективны. Практически полностью остановлены поставки БПЛА, комплектующих к крылатым и разрабатываемым баллистическим ракетам. Все это сегодня находится почти на нулевом уровне. Но часть грузов идет по суше через Румынию и Польшу. Надо ограничивать объем перевозок с территории европейских стран на Украину. У ВСУ есть определенный запас вооружений. Его противник будет активно расходовать. План Украины четко просматривается: удары по объектам социальной инфраструктуры, которые будут иметь максимальный резонанс в обществе. Например, по складам Wildberries. Чтобы взять под контроль подобного рода атаки, должна усилиться изоляция Киева не только на Черном море, но и на границах с Румынией и Польшей, — пояснил Кнутов.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В ведомстве отметили, что в северо-западной акватории Черного моря поражен балкер, осуществлявший доставку военных грузов.

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