Военэксперт ответил, как снизить число атак ВСУ на мирные объекты России

Максимальная изоляция Украины от западных поставщиков вооружений позволит существенно сократить количество ударов по российским мирным объектам, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, для этого необходимо не только сохранять контроль над черноморским побережьем, но и активно перекрывать сухопутные маршруты поставок, в частности через Румынию и Польшу.

Удары, которые наносятся по черноморским портам Украины, очень эффективны. Практически полностью остановлены поставки БПЛА, комплектующих к крылатым и разрабатываемым баллистическим ракетам. Все это сегодня находится почти на нулевом уровне. Но часть грузов идет по суше через Румынию и Польшу. Надо ограничивать объем перевозок с территории европейских стран на Украину. У ВСУ есть определенный запас вооружений. Его противник будет активно расходовать. План Украины четко просматривается: удары по объектам социальной инфраструктуры, которые будут иметь максимальный резонанс в обществе. Например, по складам Wildberries. Чтобы взять под контроль подобного рода атаки, должна усилиться изоляция Киева не только на Черном море, но и на границах с Румынией и Польшей, — пояснил Кнутов.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В ведомстве отметили, что в северо-западной акватории Черного моря поражен балкер, осуществлявший доставку военных грузов.