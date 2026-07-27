День Крещения Руси — 2026: бесплатные открытки и теплые слова для близких

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День Крещения Руси — 2026: бесплатные открытки и теплые слова для близких

День Крещения Руси — 2026: бесплатные открытки и теплые слова для близких

28 июля мы отмечаем День Крещения Руси — великий праздник, установленный в память о равноапостольном князе Владимире. В этот светлый день принято поздравлять близких, друзей и всех, кто дорог сердцу. Мы приготовили для вас подборку открыток, которые можно легко скачать бесплатно и отправить в МАКС, ВК, ОК или Telegram. Поделитесь теплом праздника с теми, кто вам дорог, — ведь поздравление, посланное от души, всегда согревает.

Открытки ко Дню Крещения Руси для близких

Пусть этот светлый праздник станет поводом остановиться на мгновение, заглянуть в свое сердце и сказать теплые слова тем, кто рядом. Скачайте бесплатные картинки на День Крещения Руси, поздравьте близких с праздником.

День Крещения Руси: бесплатные открытки и теплые слова для близких Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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Открытки на День Крещения Руси для братьев и сестер во Христе

Поздравьте братьев и сестер во Христе с Днем Крещения Руси, отправив им бесплатную открытку в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Telegram или МАКСе.

Поздравить с Днем Крещения Руси: открытка бесплатно Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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Поздравление с Днем Крещения Руси Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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Скачать открытки и поздравления на День Крещения Руси бесплатно Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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Поздравить с Днем Крещения Руси в МАКСе бесплатной открыткой Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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Отправьте в МАКСе открытку на День Крещения Руси Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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Открытки на День Крещения Руси для друзей

Отправьте друзьям бесплатные открытки на День Крещения Руси.

Бесплатные поздравления на День Крещения Руси в МАКСе Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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День Крещения Руси. Отправить открытку бесплатно в «Одноклассниках» Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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День Крещения Руси. Отправить открытку бесплатно в ОК Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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День Крещения Руси. Отправить открытку бесплатно в соцсети «ВКонтакте» Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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День Крещения Руси. Отправить открытку бесплатно в ВК Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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Открытки на День Крещения Руси для родных

Не забудьте поздравить семью и родных с Днем Крещения Руси, отправив им бесплатную открытку с пожеланиями.

День Крещения Руси. Бесплатные открытки для МАКСа Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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День Крещения Руси. Бесплатные открытки для «Одноклассников» Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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День Крещения Руси. Бесплатные открытки для ОК Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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День Крещения Руси. Бесплатные открытки для соцсети «ВКонтакте» Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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День Крещения Руси. Бесплатные открытки для ВК Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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День Крещения Руси. Бесплатные открытки для смартфона Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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День Крещения Руси. Бесплатные открытки и картинки Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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День Крещения Руси. Бесплатные открытки и поздравления Фото: Иллюстрация NEWS.ru Скачать Поделиться Вконтакте

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Скачивайте наши бесплатные открытки на День Крещения Руси и отправляйте их родным, близким, друзьям в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Telegram или МАКСе. Им будет приятно получить от вас поздравление с этим важным для России праздником!

Ранее мы поделились историей о том, как князь Владимир крестил Русь.