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28 июля 2026 в 11:35

Путин и Алиев обсудили международную повестку

Путин и Алиев обсудили международную повестку в ходе телефонного разговора

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудили международную повестку, сообщается на сайте Кремля. Беседа прошла в рамках телефонного разговора.

Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеко заявил, что препятствий для развития отношений между странами нет. По его мнению, это стало ясно после встреч министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова в столице РФ.

До этого Байрамов отметил, что Азербайджан и Россия прошли этап сложностей в двусторонних отношениях. Он подчеркнул, что в настоящее время двум государствам удалось полностью нормализовать все аспекты сотрудничества.

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