Патрушев рассказал о возможностях российских судостроителей

Российские судостроители справятся с созданием военных и гражданских судов лучше зарубежных, опираясь на собственные разработки, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в видео на Telegram-канале «Юнашев Live». Он уверен, что отрасль получила необходимый импульс от главы государства.

Если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем и с тем очень качественно — и лучше, чем другие страны, — сказал Патрушев.

Он отметил, что в гражданском судостроении в настоящее время лидирует Китай, однако опыт судостроения КНР в свое время получила от России. Патрушев добавил, что необходимо пользоваться собственными знаниями и наработками.

Ранее сообщалось, что на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Калининграде состоялась закладка большого десантного корабля «Сергей Кабанов». Одновременно сейчас ведется строительство еще двух БДК того же проекта с именами «Василий Трушин» и «Владимир Андреев».