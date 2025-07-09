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09 июля 2025 в 14:33

Российские десантные корабли хотят защитить от дронов

Невское ПКБ: корабли проекта 11711 могут оснастить защитой от беспилотников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские большие десантные корабли проекта 11711 могут оснастить дополнительными системами для защиты от беспилотников, заявил заместитель гендиректора по проектированию Невского проектно-конструкторского бюро, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию, Андрей Ивлев в беседе с «Известиями». Он также отметил, что заложенный в Калининграде БДК «Сергей Кабанов» уже строится по модернизированному проекту 11711М.

В настоящее время рассматривается вопрос дооснащения БДК проекта 11711 средствами защиты от безэкипажных катеров и беспилотников, — сказал Ивлев.

Ранее сообщалось, что на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Калининграде состоялась закладка большого десантного корабля «Сергей Кабанов». Одновременно сейчас ведется строительство еще двух БДК того же проекта с именами «Василий Трушин» и «Владимир Андреев».

Прежде военный эксперт Франц Клинцевич рассказал, что установленные на атомной подлодке «Белгород» ядерные торпеды «Посейдон» имеют практически неограниченный ресурс и могут залегать на дно на глубине 1000 метров. Он отметил, что подлодка с такими торпедами, оснащенными ядерными энергоустановками, способна обеспечить стратегическую безопасность России.

Россия
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