В России заложили пятый десантный корабль

Закладка большого десантного корабля модернизированного проекта 11711 «Сергей Кабанов» состоялась на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Калининграде, передает ТАСС. Одновременно сейчас ведется строительство еще двух БДК того же проекта с именами «Василий Трушин» и «Владимир Андреев».

Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Сергей Кабанов» будет возводиться калининградскими корабелами по заказу Министерства обороны РФ для Северного флота. Начало строительства корабля, установка закладной доски на первую секцию нового БДК стало для коллектива завода большим событием в день 80-летия его образования, — сказали в пресс-службе предприятия.

В настоящее время в составе ВМФ России несут службу два БДК типового проекта 11711 — «Иван Грен» и «Петр Моргунов». Эти корабли являются самыми крупными по водоизмещению для Военно-морского флота современной России. Они значительно отличаются по архитектуре и, в частности, оснащены просторной полетной палубой для вертолетов в кормовой части.

Ранее военный эксперт Франц Клинцевич рассказал, что установленные на атомной подлодке «Белгород» ядерные торпеды «Посейдон» имеют практически неограниченный ресурс и могут залегать на дно на глубине 1000 метров. Он рассказал, что подлодка с такими торпедами, оснащенными ядерными энергоустановками, способна обеспечить стратегическую безопасность России.