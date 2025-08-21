Уничтожен полигон колумбийских наемников в Сумской области, около 50 бойцов ликвидировано, сообщает Telegram-канал SHOT. ВСУ перебросили их к границе, чтобы сдержать наступление ВС России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские военные обнаружили полигон с наемниками по наводке жителей села Алексеевка, которые жаловались на забиравшихся в заброшенные дома в поисках еды иностранцев-мародеров. Всего на окраине населенного пункта базировались около 100 наемников. Их перебросили из Харьковской области для помощи мобилизованным украинцам в возведении оборонительных сооружений.

Как утверждается, ВС России нанесли удар по месту дислокации наемников авиабомбой ФАБ-1000. Погибли около 50 бойцов, 30 колумбийцев пострадали. На этом же полигоне поражен пункт управления БПЛА «Дартс», которыми атаковали Курскую область.

Ранее газета The New York Times сообщила, что военнослужащие ВС России уничтожили в Кировоградской области Украины более 10 иностранных наемников, пока те обедали в столовой. По данным издания, среди ликвидированных наемников были выходцы из США, Колумбии, с Тайваня и из Дании. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.