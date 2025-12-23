Генерал оценил необходимую глубину буферной зоны на Сумском направлении Генерал Попов: глубина буферной зоны под Сумами должна быть не менее 25–35 км

Глубина буферной зоны России в Сумской области должна достигать как минимум 25–35 километров, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, главная цель ее создания — обеспечить безопасность приграничных территорий РФ.

Было принято решение нашим верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, что мы будем зачищать серую зону приграничья. Именно зачищать и отводить как можно больше войск ВСУ от наших государственных границ вглубь территорий противника. Это происходит на Сумском направлении, Харьковском, а чуть восточнее — на Чугуевском направлении со стороны Купянска. Буферная зона будет уходить именно на запад и юго-запад по отношению к нашим государственным границам. Она должна достигать примерно 25–35 километров вглубь Украины, а то и больше, — пояснил Попов.

По его словам, в рамках процесса создания буферной зоны происходит не только освобождение территорий ВС России. Генерал отметил, что на них размещаются мобильные посты пограничных войск и таможенные структуры, а также вводится армейский компонент для боевых действий и усиления обороны.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины попытались провести контратаку в Краснопольском районе Сумской области, но понесли потери и отступили. Маневр пытались провести штурмовики 119-й бригады территориальной обороны ВСУ.