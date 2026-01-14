«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января

Украинские власти создали систему «карусели» для бывших военнопленных после обмена, российские подразделения продолжают расширять буферную зону в приграничных районах Украины, а в Киеве практически закончились хлеб и бутилированная питьевая вода. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 14 января, читайте в материале NEWS.ru.

Киев втягивает солдат в «карусель» смерти

Как узнал источник в силовых структурах, украинские власти создали систему «карусели» для бывших военнопленных после обмена. Согласно этой схеме, освобожденного военнослужащего ждет уголовное дело за сдачу в плен, а после приговора ему предлагают «искупить вину кровью».

В частности, солдатам предлагается подписать новый контракт на службу в Вооруженных силах Украины. Однако таких бойцов отправляют уже на более сложные направления.

ВС РФ разнесли склады горючего и дронов

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России освободили Комаровку в Сумской области. В операции участвовали бойцы группировки войск «Север».

Кроме того, российские войска нанесли удары по местам хранения и предполетной подготовки украинских дальнобойных дронов, складам горючего и пунктам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 145 районах. Атаке также подверглись объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

НАТО «заваливает» техникой снабжающий Украину хаб

Как сообщил Telegram-канал «Военная хроника», в главный транспортный хаб для снабжения Вооруженных сил Украины начали стягивать военную технику НАТО. Речь идет о польском городе Жешув. Он служит ключевым центром координации и транзита военных грузов из стран Альянса для противника.

По данным источника, только за последние трое суток туда прибыли два бельгийских военно-транспортных самолета Airbus A400M Atlas, два канадских Lockheed CC130J Hercules, польский Gulfstream G550, французский бизнес-джет Dassault Falcon 900EX, а также Boeing C-17A Globemaster III и Airbus A400M Atlas, принадлежащие ВВС Великобритании.

Военные расширили буферную зону

По данным Министерства обороны, Вооруженные силы России продолжают расширять буферную зону в приграничных районах Украины. Продвижение в глубину обороны противника отмечается на территориях Сумской и Харьковской областей.

Российским подразделениям удалось нанести поражение частям ВСУ в районе нескольких других сел региона. Кроме того, в районе хаба были замечены два самолета-заправщика Airbus A330-243 MRTT. Они используются для обеспечения стратегических задач и дальних перелетов.

В Киеве заканчиваются хлеб и питьевая вода

Верховная рада продлила действие военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней, заявил украинский депутат Ярослав Железняк. Оно действует с 24 февраля 2022 года. Таким образом особое положение на Украине продлили уже в 18-й раз.

Тем временем в Киеве практически закончились хлеб и бутилированная питьевая вода. По данным украинского издания «Страна.ua», местные жители массово скупают продукты, опасаясь закрытия магазинов из-за блэкаута. Торговые точки города работают с перебоями из-за массовых отключений электричества, некоторые из них и вовсе закрылись.

Украина рискует разозлить США

Испанская газета El Pais полагает, что новый план Европейского союза по финансовой поддержке Украины на €90 млрд может разозлить США. Авторы материала объяснили, что ключевым условием финансирования станет то, что Киеву нужно будет закупать прежде всего европейское оружие. Получить боеприпасы и технику из других стран, в том числе из США, Украина сможет только в крайних случаях.

При этом, как считает Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой, новая партия военной помощи Европы не спасет положение Вооруженных сил Украины и не сможет остановить наступление российской армии на всех участках фронта. По его словам, этот факт признают даже политические деятели США и стран Евросоюза.

