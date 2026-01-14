Российские бойцы освободили населенный пункт в Сумской области Минобороны РФ: ВС России освободили Комаровку в Сумской области

Российские военные освободили Комаровку в Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции участвовали бойцы группировки войск «Север».

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комаровка Сумской области, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве заявили, что ВС России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу ВПК Украины. Отмечается, что цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены.

До этого появилась информация, что российские военные начали дистанционно блокировать логистику ВСУ, отправляя на борьбу с вражеским автотранспортом FPV-дроны «Бумеранг». Разработанные московскими инженерами дроны теперь могут с воздуха сбрасывать на дороги противоавтомобильные шипы.

Расчет подразделения войск беспилотных систем российской армии ранее уничтожил сразу два украинских дрона. Оператор «Бумеранга-10» поразил цели воздушным тараном в небе над Херсонской областью.