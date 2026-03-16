В России предложили изучать истории паралимпийцев в школах и вузах

Член ЛДПР Курбаков предложил изучать истории паралимпийцев в школах и вузах

Анастасия Багиян (Россия) на разминке перед гонкой с раздельным стартом на 10 км среди женщин в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения) на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро Анастасия Багиян (Россия) на разминке перед гонкой с раздельным стартом на 10 км среди женщин в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения) на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
В российских школах и вузах следует ввести уроки, на которых будут изучать истории и достижения отечественных паралимпийцев, заявил NEWS.ru Иван Курбаков, член ЛДПР, юрист, председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом». По его словам, знакомство подрастающего поколения с примерами мужества и стойкости спортсменов должно стать неотъемлемой частью образовательного процесса.

Члены партии ЛДПР предлагают ввести в образовательную систему уроки и лекции о паралимпийском движении. В рамках патриотического воспитания и формирования инклюзивного общества необходимо подготовить и внедрить в школьные и вузовские программы лекции, семинары и интерактивные занятия, посвященные достижениям российских паралимпийцев и их историям преодоления трудностей. Мы направили необходимые документы в комитет Госдумы по физической культуре и спорту и Паралимпийский комитет РФ, — пояснил Курбаков.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с золотой медалью на Паралимпийских играх в Италии. Глава государства подчеркнул, что спортсмен показал высокий уровень мастерства, сильный характер и невероятное стремление к победе, успешно выступив в 10-километровой гонке с раздельным стартом.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
