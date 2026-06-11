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11 июня 2026 в 08:34

Скандально известный кикбоксер попал в «Миротворец»

Бывшего кикбоксера Эндрю Тейта внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Эндрю Тейт Эндрю Тейт Фото: IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press
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Бывший кикбоксер, предприниматель и блогер Эндрю Тейт оказался в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец», о чем свидетельствуют данные самого ресурса. Его обвинили якобы в пропаганде и покушении на территориальную целостность Украины.

Отмечается, что Тейт уголовно преследуется в Румынии, Великобритании и США. Он и его брат Тристан с двойным британским и американским гражданством были задержаны в Румынии в 2023 году. Против них возбудили уголовные дела, расследование продолжается до сих пор.

Ранее олимпийские чемпионы дзюдоист Беслан Мудранов и боксер Рахим Чахкиев попали в базу «Миротворца». Их обвинили в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке проведения СВО.

До этого Киев внес почти 30 сотрудников Старобельского колледжа в базу сайта «Миротворец». Новые персональные данные сотрудников университета появились 3 июня. Их обвинили в публичной поддержке РФ и якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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