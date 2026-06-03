Почти 30 сотрудников Старобельского колледжа попали в черный список Киева Киев внес почти 30 сотрудников Старобельского колледжа в базу сайта «Миротворец»

Киев внес почти 30 сотрудников Старобельского колледжа в базу сайта «Миротворец». Новые персональные данные сотрудников университета появились 3 июня. Киев обвинил их в публичной поддержке РФ и якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

До этого комик Алексей Щербаков был внесен в базу данных украинского сайта. Его также обвинили в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность страны. Кроме того, «Миротворец» внес в свою базу данные восьми детских врачей из Донецкой Народной Республики.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что все причастные к террористическим актам на территории РФ столкнутся с наказанием и Россия не простит им преступлений. По его словам, Европа молчит о смертельных ударах по Старобельску (ЛНР), потому что не хочет себя осуждать.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал удар ВСУ по ЛНР терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.