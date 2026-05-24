24 мая 2026 в 12:38

Детские врачи оказались в базе «Миротворца»

Восемь детских врачей из ДНР пополнили базу «Миротворца»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесли восемь детских врачей из Донецкой Народной Республики, следует из данных ресурса. Персональные данные появилась на сайте 23 мая. Их обвинили в якобы покушении на территориальную целостность Украины.

На ресурсе «Миротворец» регулярно размещаются личные сведения о журналистах, политиках, певцах, актерах, деятелях культуры и ученых. Публикации включают паспортные данные, адреса и другую конфиденциальную информацию. В скандальную базу попадают даже несовершеннолетние. Деятельность создателей ресурса неоднократно критиковалась правозащитниками.

Ранее трехкратного чемпиона мира по хоккею Даниса Зарипова внесли в базу украинского ресурса «Миротворец». Его включение связано с обвинениями в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержкой СВО. В базу также попали хоккеисты Алексей Чупин и Александр Кадейкин.

Также на сайте появилось имя бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель. Персональные данные были размещены на портале во вторник, 12 мая.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

