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14 июня 2026 в 18:30

Умерла звезда сериала «Глухарь»

Актриса Хорошилова скончалась в возрасте 82 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Актриса из сериалов «Глухарь» и «Час Волкова» Лариса Хорошилова ушла из жизни, сообщили на странице «ВКонтакте» русского духовного театра «Глас». Артистка скончалась на 83-м году жизни.

Восьмого июня 2026 года российская культура понесла невосполнимую утрату. На 83-м году жизни после болезни скончалась актриса театра и кино Лариса Федоровна Хорошилова, — говорится в сообщении в группе театра.

Хорошилова родилась 24 декабря 1943 года в Челябинске. В 1968 году она завершила обучение в театральной студии при Челябинском драматическом театре имени Наума Орлова. Помимо театральной карьеры, актриса известна своими ролями в детективных сериалах, среди которых — «Глухарь», «Карпов», «Пятницкий» и «Час Волкова».

Ранее умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили в театре Российской армии. В пресс-службе уточнили, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Чурсиной было 84 года.

До этого стало известно, что актриса Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года. Марушина пришла в театр в период, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила сцене 64 года. В театре недавно поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранные ею роли.

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