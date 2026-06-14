Умерла звезда сериала «Глухарь»

Актриса из сериалов «Глухарь» и «Час Волкова» Лариса Хорошилова ушла из жизни, сообщили на странице «ВКонтакте» русского духовного театра «Глас». Артистка скончалась на 83-м году жизни.

Восьмого июня 2026 года российская культура понесла невосполнимую утрату. На 83-м году жизни после болезни скончалась актриса театра и кино Лариса Федоровна Хорошилова, — говорится в сообщении в группе театра.

Хорошилова родилась 24 декабря 1943 года в Челябинске. В 1968 году она завершила обучение в театральной студии при Челябинском драматическом театре имени Наума Орлова. Помимо театральной карьеры, актриса известна своими ролями в детективных сериалах, среди которых — «Глухарь», «Карпов», «Пятницкий» и «Час Волкова».

Ранее умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщили в театре Российской армии. В пресс-службе уточнили, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Чурсиной было 84 года.

До этого стало известно, что актриса Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года. Марушина пришла в театр в период, когда главным режиссером был Борис Равенских, и преданно служила сцене 64 года. В театре недавно поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранные ею роли.