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14 июня 2026 в 17:09

Раскрыто, почему встреча Трампа и Зеленского на полях G7 вряд ли состоится

Дудаков: Трамп и Зеленский не встретятся на полях G7 из-за натянутых отношений

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский вряд ли встретятся на саммите «Большой семерки» из-за натянутых отношений, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. При этом собеседник отметил, что они могут посетить какие-либо общие мероприятия.

Судя по той информации, которая есть, скорее всего, мы не увидим встречи Трампа и Зеленского тет-а-тет. Они будут присутствовать на одних и тех же мероприятиях, но именно двустороннюю встречу, я думаю, мы вряд ли увидим. Сейчас отношения Трампа с Зеленским крайне скверные. США уже по максимуму перекрыли поставку самых разных вооружений, особенно противоракет для систем ПВО на Украине. Сохраняются, конечно, обмен разведданными и поставка терминалов Starlink, но все-таки в остальном вся американская помощь попадает на Украину только через Европу, ― сказал Дудаков.

Политолог подчеркнул, что сейчас Украина в основном полагается на поддержку Евросоюза. Кроме того, главным используемым видом оружия для ВСУ стали дроны, которые производят в ЕС, добавил он.

Но при этом Зеленский, конечно, надеется все-таки заручиться поддержкой США, потому что у Европы тоже деньги не безграничны. Сейчас они помогают Украине, но у них сейчас серьезный бюджетный кризис. И Зеленский надеется, что если на предстоящих выборах в Конгресс США победят демократы, то они разблокируют хотя бы какие-то транши для Украины и будут заставлять Трампа делиться с Киевом. На этот сценарий он сейчас и рассчитывает, ― резюмировал Дудаков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита «Большой семерки», который состоится во Франции на следующей неделе. По данным издания, двусторонняя встреча между ними в официальном графике не значится.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Софья Якимова
С. Якимова
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