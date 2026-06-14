Дискуссию о биолабораториях США на Украине намеренно подавляли с помощью пропаганды и цензуры, заявила в соцсети X внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен. По ее словам, после того как директор Нацразведки США Тулси Габбард публично высказалась по украинской теме, против нее была развернута аналогичная кампания по дискредитации.

Правда оказалась погребена под метровым слоем пропаганды и цензуры. В 2022 году было достаточно одного вопроса о работе американских биолабораторий на Украине, чтобы тебя тут же заклеймили «агентом Кремля» или «сторонником пророссийских теорий заговора», — заявила эксперт.

До этого офис главы американской Нацразведки опубликовал материалы, подтверждающие факт финансирования США биолабораторий более чем в 30 странах. Согласно этим данным, многие из них проводят или проводили ранее исследования опасных патогенов. В ряде случаев речь идет об экспериментах, направленных на придание возбудителям болезней новых функций в результате мутации.

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема после этого заявил, что европейские лидеры никак не отреагировали на обнародованную США информацию о биолабораториях на Украине. По его мнению, игнорируя нормы международного права, Европа движется по опасному пути.