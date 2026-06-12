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12 июня 2026 в 17:59

В США признали финансирование более 120 биолабораторий

США финансировали около 120 лабораторий в более чем 30 странах мира

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США финансировали около 120 лабораторий в более чем 30 странах мира, сообщил офис главы национальной разведки страны. Эти данные были раскрыты после нескольких месяцев поиска в архивах разведсообщества.

Директор национальной разведки Тулси Габбард раскрывает новые свидетельства многолетнего финансирования правительством Соединенных Штатов более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, — говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что сеть из 120 закрытых американских биолабораторий продолжает работать на границах суверенных государств. По его словам, в 30 странах проводили скрытые клинические испытания с патогенами, которые представляют угрозу для здоровья и благополучия людей во всем мире.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов отметил, что Запад продолжает создавать по всему миру сеть закрытых биологических лабораторий. Он также отметил растущую тенденцию использования химического и биологического оружия для оказания давления на независимые государства.

США
Тулси Габбард
нацразведка
биолаборатории
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