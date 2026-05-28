Сеть из 120 закрытых американских биолабораторий продолжает работать на границах суверенных государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, в 30 странах проводили скрытые клинические испытания с патогенами, которые, представляют угрозу для здоровья и благополучия людей во всем мире. Выступление Шойгу транслировалось на сайте Совбеза РФ.

Одновременно вдоль границ суверенных государств продолжается деятельность сети закрытых американских биолабораторий. Самими американскими СМИ сообщается о проведенном разведсообществом расследовании в отношении многолетнего финансирования на деньги налогоплательщиков «потенциально рискованных» экспериментов с вирусами в 120 биолабораториях, расположенных за пределами США, — сообщил Шойгу.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Запад продолжает создавать по всему миру сеть закрытых биологических лабораторий. Он также отметил растущую тенденцию использования химического и биологического оружия для оказания давления на независимые государства.