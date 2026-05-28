28 мая 2026 в 11:07

«Четвертое место»: Путин объяснил, где Россия обогнала недоброжелателей

Путин указал на экономические проблемы у недружественных России стран

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Недоброжелатели России сталкиваются с проблемами в собственной экономике, сообщил российский президент Владимир Путин. По его словам, которые приводит РИА Новости, страна продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности.

Несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей, но, поскольку у них у самих не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что экономика европейских стран оказалась в сложном положении из-за конфликта на Украине, который они активно поддерживают. По словам профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, особенно тяжелая ситуация сложилась в Великобритании.

До этого политолог Виктор Сухотин выразил мнение, что причины нынешнего энергетического кризиса в ЕС не столько военные или экономические, сколько политические и идеологические. По его словам, цены на энергоносители в Европе росли еще до начала войны США с Ираном, и во многом это связано с отказом Евросоюза от российской нефти.

