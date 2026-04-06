06 апреля 2026 в 15:20

Политолог назвал истинную причину энергетического кризиса в Европе

Политолог Сухотин назвал отказ от российской нефти причиной кризиса в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Причины нынешнего энергетического кризиса в ЕС не столько военные или экономические, сколько политические и идеологические, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Виктор Сухотин. По его словам, цены на энергоносители в Европе росли еще до начала войны США с Ираном, и во многом это связано с отказом Евросоюза от российской нефти.

Когда ты сокращаешь количество ресурсов на рынке, считать, что после этого цена не взлетит, — наивно. И без ситуации с Ираном цены на энергоносители на Западе росли, а страны Евросоюза принимали меры по их экономии. Конфликт только подстегнул эти процессы, — указал эксперт.

Он добавил, что даже сейчас европейские власти не могут поступиться своими убеждениями в отношении России. Брюссель по-прежнему не хочет признавать ошибочность санкционной политики против РФ, подчеркнул политолог.

Дальше ЕС будет вводить совсем не рыночные механизмы. Например, нормированную выдачу топлива по талонам или не больше какого-то количества в одни руки. Ну а «невидимая рука рынка» довершит процесс, поскольку цены все равно будут идти вверх, — выразил мнение собеседник.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен рассказал о планах Евросоюза по борьбе с топливным кризисом в странах ЕС. По его словам, Брюссель рассматривает «худшие варианты» развития событий и может ввести даже ограничения на продажу топлива.

Европа
углеводороды
топливо
нефть
Россия
Александр Чаусов
А. Чаусов
