Аэропорт на юге России временно прекратил работу

Аэропорт Сочи временно прекратил прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь агентства — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. По его данным, руководство воздушной гавани этой мерой намерено обеспечить безопасность полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — пояснил Кореняко.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково будет осуществлять прилет и вылет рейсов только по согласованию с уполномоченными органами. Решение принято из-за временных ограничений в воздушном пространстве вокруг авиагавани.

До этого Росавиация информировала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Меры начали действовать в аэропорту Нижнего Новгорода Чкалов, а также в ярославской авиагавани Туношна.

При этом в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрических данных. Нововведение затронет рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Эксперимент будет действовать до 1 апреля 2027 года.