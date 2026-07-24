Федоров рвется к власти: когда он снесет Зеленского, последствия для РФ

Социологические опросы на Украине показывают резкое повышение рейтинга экс-министра обороны Михаила Федорова. Его популярность выросла почти вдвое с момента увольнения с поста главы МО. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: речь идет о целенаправленной политической кампании, которая инспирирована Западом и несет прямую угрозу позициям президента Владимира Зеленского. Может ли Федоров возглавить Украину, чьи интересы он представляет и что в случае его прихода к власти изменится в республике — в материале NEWS.ru.

Чем объясняется рост популярности Федорова

Украинская социологическая компания Rating Group опубликовала данные опроса, который показал: 72% жителей страны не поддержали увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны. В рейтинге доверия украинским политикам он занял второе место, набрав 65%. До его отстранения этот показатель составлял 35%.

Пока обгоняет Федорова только экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный с 70% голосов. На третьем месте — глава офиса президента Кирилл Буданов с 62%. Владимир Зеленский — лишь четвертый с 59%.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в беседе с NEWS.ru отметил, что такой «внезапный» рост популярности экс-главы Минобороны вполне объясним.

«Rating Group теснейшим образом связана с западными политическими фондами и во многом живет на их гранты. Сегодня и европейские, и американские партнеры киевского режима заинтересованы в том, чтобы послать такой „привет“ Зеленскому, чтобы тот был покладистее», — сказал он.

Демонстрант держит плакат с надписью «Министр инноваций Федоров» во время митинга против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова Фото: Danylo Antoniuk/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто стоит за Михаилом Федоровым

Британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах сообщила, что Федоров может рассматривать возможность участия в следующих президентских выборах на Украине. По словам инсайдера, поведение экс-министра после потери должности уже очень напоминает «предвыборную кампанию».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко уверен, что амбиции у Федорова появились не просто так.

«Он представляет интересы Вашингтона или Лондона. Какие именно и как именно он стал их проводником — это уже вопрос технологий вербовки. Но, думаю, специально обученные люди провели с ним работу — вероятно, еще до его назначения министром обороны», — сказал собеседник NEWS.ru.

По мнению Громского, Федоров оказался новым «фаворитом» Запада не случайно.

«Сначала как руководитель Минцифры, а затем как глава Минобороны он отвечал за схему, при которой Украина стала опытно-испытательным полигоном для новейших вооружений европейского производства, в частности для беспилотных систем. Именно эти темы он неоднократно обсуждал, подтверждал и получал гарантии реализации — как в Великобритании, где имел прямые контакты с бывшим канцлером казначейства Рейчел Ривз по поводу финансирования, так и с соответствующими структурами Европейского союза», — указал аналитик.

Рейчел Ривз Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Также, добавил Громский, у Федорова прослеживаются довольно тесные связи с Вашингтоном.

«Сенатор от Вирджинии Марк Уорнер прямо ссылался на Федорова и его предложения, когда критиковал Дональда Трампа за использование дорогих ракет, а не дешевых украинских дронов в ходе конфликта с Ираном. Более того, Федоров подписывал посредством этого американского политика письма о намерениях по поставкам дронов с США. То есть американское лобби в данном случае даже особо не скрывается», — подчеркнул эксперт.

Есть ли угроза для Зеленского

На фоне увольнения Федорова в украинских регионах начались акции протеста, которые продолжаются уже неделю подряд. На них демонстранты не только требуют вернуть экс-министру должность, но и критикуют политику Зеленского. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что Федоров представляет угрозу позициям президента — и тот это прекрасно осознает.

«Он пытается противостоять Федорову. Впрочем, я не думаю, что дело дойдет до физического устранения бывшего министра. Скорее всего, ему будут и дальше предлагать какие-то альтернативные варианты трудоустройства, чтобы поместить его внутрь системы и не дать возможности публично критиковать Зеленского. Отправили же Залужного послом в Лондон», — напомнил Минченко.

Однако и этот вариант может создать украинскому президенту массу проблем, уверен эксперт.

«Вопрос в том, как Федоров будет пользоваться этим новым назначением. Потому что бывают такие люди, которые самые малозначительные посты ухитряются использовать как инструмент для собственного активного пиара», — заметил политический консультант.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины Фото: Danylo Antoniuk /Keystone Press Agency/Global Look Press

Громский в свою очередь добавил, что масла в огонь подливают западные «помощники» Федорова, которые наверняка продолжат наращивать его рейтинги.

«Давайте взглянем на характер уличной активности на Украине в эти дни. Участники многочисленных „майданчиков“, которые охватили то ли 11, то ли 12 регионов Украины и выступают против отставки Федорова, еще вчера не знали, кто это такой. А тут вышли единым строем. Значит, акции эти были организованы извне. И дальше поддержка Федорова будет только расти», — считает политолог.

Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер предположил, что под давлением Зеленский вполне может сдаться.

«Он реагирует на давление извне, это видят и друзья, и враги. Становится понятно, что стоит оказать достаточное давление — и Зеленский может довольно быстро отступить», — сказал он.

Что будет, если Федоров придет к власти

Опрошенные NEWS.ru аналитики не сомневаются: в политической элите Украины наметился глубокий раскол. В краткосрочной перспективе он может принести России выгоду, в долгосрочной — ничего не изменить или даже создать определенные проблемы.

Михаил Федоров Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Если Федоров придет к власти, то конфликт будет продолжаться до последнего украинца. Только этот персонаж будет более покладист, нежели Зеленский. К тому же он делает упор на военные технологии и уже связан контрактами и меморандумами о намерениях. С одной стороны, при нем Запад выжмет из Киева все то, что пока еще не выжал при Зеленском. Украинцам в итоге будет еще хуже. С другой — Украина окончательно станет полем экспериментов против России и ВС РФ, что может повысить напряженность на фронте. А это, как мы понимаем, не очень хорошо», — отметил Громский.

Эксперт уверен, что на дипломатическое разрешение конфликта с Украиной при Федорове-президенте России рассчитывать не стоит.

«Он связан именно с военными технологиями и их поставками, это вопрос больших денег. К тому же Федоров, насколько можно судить, куда более плотно взят в оборот Лондоном. А там совсем не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Так что для нас в этом смысле не меняется ничего: судьба Украины решится исключительно на поле боя. И при Зеленском, и при Федорове», — подчеркнул Громский.

По мнению Минченко, у Федорова, если его все же приведут к власти, появится больше возможностей для политических маневров, но, скорее всего, он этими возможностями не воспользуется.

«Любой другой человек, который придет после Зеленского, не будет нести на себе груз уже принятых им решений. И это в теории даст ему дополнительные возможности. Но важно понимать, что на переговоры с Россией любой руководитель Украины пойдет только в ситуации крайней необходимости. Сегодня, с точки зрения Киева, такой необходимости нет», — подытожил аналитик.

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