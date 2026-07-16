Кто такой новый глава Минобороны Украины Евгений Хмара: карьера, служба

Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио главы Минобороны Украины руководителя СБУ Евгения Хмару. Что известно о карьере Хмары и работе в Службе безопасности Украины?

Что известно о смене министра обороны Украины

После ухода с должности министра обороны Украины Михаила Федорова Зеленский назначил на его место Евгения Хмару.

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. <...> После того как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Депутат Рады Алексей Гончаренко отметил, что Хмара является действующим генералом и по закону не может возглавить Минобороны. Для этого его сначала нужно уволить с военной службы. Он также подчеркнул, что Зеленский не может назначить Хмару на место и. о. и сделать это может только правительство страны — то есть новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий. В связи с этим Гончаренко предложил подарить президенту Зеленскому конституцию страны. По его мнению, новым и. о. главы СБУ назначат первого замначальника службы Александра Поклада.

16 июля Зеленский представил в Раду на рассмотрение кандидатуру действующего главы МВД Игоря Клименко. Это вызвало резко негативную реакцию у украинцев, поскольку при Клименко сотрудники Нацполиции активно помогали насильственной мобилизации. В ходе слушаний в Раде нардепы отказались рассматривать кандидатуру Клименко, заявив, что «не могут игнорировать мнение народа». Позже нардеп Мария Мезенцева заявила, что Клименко отказался от поста. Официально это не подтверждено.

Кирилл Федоров Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто такой и. о. главы СБУ Евгений Хмара

Хмара получил известность на должности начальника центра специальных операций «А» СБУ. По словам экс-пресс-секретаря ведомства Станислава Речинского, именно Хмара является «автором и организатором дроновых атак» по России, а также знаменитой операции «Паутина». После этого Зеленский поручил Хмаре быть и. о. главы СБУ после снятия Василия Малюка.

Хмара является кадровым офицером СБУ, много лет он занимал руководящие должности в спецподразделениях. Впервые за 20 лет главой Минобороны страны становится военный.

Зеленский в публикации подчеркнул, что Хмара за последние годы «обрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций».

«В сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, реально сильная работа по безопасности, которая будет гарантировать контроль за внутренней ситуацией в составляющих Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций „Альфа“ Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и в должности министра обороны Украины», — заявил Зеленский.

Хмара начал службу в органах госбезопасности Украины в 2011 году. Длительное время работал в Центре специальных операций «А» СБУ (спецподразделение «Альфа»), до этого служил в Центре спецназначения «Омега» Нацгвардии.

Получил звание бригадного генерала в августе 2023 года, а в июне 2024 года — генерал-майора. Полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого (I, II, III степеней), также награжден орденом «За мужество» III степени, «Крестом боевых заслуг» и орденом Данила Галицкого.

Протесты после отставки Федорова, что известно

Вечером 15 июля Михаил Федоров объявил об отставке. Он возглавлял Минобороны Украины с середины января 2026 года. Вслед за Федоровым ушел замкомандующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Он назвал снятие министра с поста «большим злом» для Украины.

В крупных городах Украины 16 июля прошли многотысячные протесты из-за отставки Федорова. Митинги были в Киеве, Полтаве, Луцке, Днепре, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге, Одессе, Львове и Запорожье. Украинские СМИ утверждают, что в акциях участвуют «десятки тысяч украинцев». Митингующие считают Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского ответственными за отставку Федорова.

Французские СМИ утверждают, что Зеленский вызвал гнев народа, когда решил убрать «чрезвычайно популярного» министра, «как и ровно год назад, когда он пытался ослабить антикоррупционный закон». Отставку Федорова сравнили с отставкой экс-главкома Валерия Залужного, когда его заменил непопулярный Сырский.

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