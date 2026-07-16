Кто такой новый глава Минобороны Украины Евгений Хмара: карьера, служба

Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио главы Минобороны Украины руководителя СБУ Евгения Хмару. Что известно о карьере Хмары и работе в Службе безопасности Украины?
Что известно о смене министра обороны Украины
После ухода с должности министра обороны Украины Михаила Федорова Зеленский назначил на его место Евгения Хмару.
«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. <...> После того как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины», — написал Зеленский в Telegram-канале.
Депутат Рады Алексей Гончаренко отметил, что Хмара является действующим генералом и по закону не может возглавить Минобороны. Для этого его сначала нужно уволить с военной службы. Он также подчеркнул, что Зеленский не может назначить Хмару на место и. о. и сделать это может только правительство страны — то есть новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий. В связи с этим Гончаренко предложил подарить президенту Зеленскому конституцию страны. По его мнению, новым и. о. главы СБУ назначат первого замначальника службы Александра Поклада.
16 июля Зеленский представил в Раду на рассмотрение кандидатуру действующего главы МВД Игоря Клименко. Это вызвало резко негативную реакцию у украинцев, поскольку при Клименко сотрудники Нацполиции активно помогали насильственной мобилизации. В ходе слушаний в Раде нардепы отказались рассматривать кандидатуру Клименко, заявив, что «не могут игнорировать мнение народа». Позже нардеп Мария Мезенцева заявила, что Клименко отказался от поста. Официально это не подтверждено.
Кто такой и. о. главы СБУ Евгений Хмара
Хмара получил известность на должности начальника центра специальных операций «А» СБУ. По словам экс-пресс-секретаря ведомства Станислава Речинского, именно Хмара является «автором и организатором дроновых атак» по России, а также знаменитой операции «Паутина». После этого Зеленский поручил Хмаре быть и. о. главы СБУ после снятия Василия Малюка.
Хмара является кадровым офицером СБУ, много лет он занимал руководящие должности в спецподразделениях. Впервые за 20 лет главой Минобороны страны становится военный.
Зеленский в публикации подчеркнул, что Хмара за последние годы «обрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций».
«В сложившихся условиях реальная результативность в дальнобойности, реально сильная работа по безопасности, которая будет гарантировать контроль за внутренней ситуацией в составляющих Сил обороны, и реальный опыт управления людьми в Центре специальных операций „Альфа“ Службы безопасности Украины должны стать преимуществом и в должности министра обороны Украины», — заявил Зеленский.
Хмара начал службу в органах госбезопасности Украины в 2011 году. Длительное время работал в Центре специальных операций «А» СБУ (спецподразделение «Альфа»), до этого служил в Центре спецназначения «Омега» Нацгвардии.
Получил звание бригадного генерала в августе 2023 года, а в июне 2024 года — генерал-майора. Полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого (I, II, III степеней), также награжден орденом «За мужество» III степени, «Крестом боевых заслуг» и орденом Данила Галицкого.
Протесты после отставки Федорова, что известно
Вечером 15 июля Михаил Федоров объявил об отставке. Он возглавлял Минобороны Украины с середины января 2026 года. Вслед за Федоровым ушел замкомандующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Он назвал снятие министра с поста «большим злом» для Украины.
В крупных городах Украины 16 июля прошли многотысячные протесты из-за отставки Федорова. Митинги были в Киеве, Полтаве, Луцке, Днепре, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге, Одессе, Львове и Запорожье. Украинские СМИ утверждают, что в акциях участвуют «десятки тысяч украинцев». Митингующие считают Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского ответственными за отставку Федорова.
Французские СМИ утверждают, что Зеленский вызвал гнев народа, когда решил убрать «чрезвычайно популярного» министра, «как и ровно год назад, когда он пытался ослабить антикоррупционный закон». Отставку Федорова сравнили с отставкой экс-главкома Валерия Залужного, когда его заменил непопулярный Сырский.
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