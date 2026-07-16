Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий: кто такой, биография, досье

Рада назначила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Кто он такой, какое у него досье, что известно о его биографии?

Как Корецкого назначили премьер-министром Украины

Верховная рада Украины проголосовала за назначение гендира «Нафтогаза» Корецкого новым главой правительства — 289 голосов в пользу кандидатуры, один против.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил Корецкого на пост главы кабмина. «Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой», — сообщил накануне спикер Рады Руслан Стефанчук.

Корецкий заявил в ходе выступления перед депутатами до начала голосования, что хочет, чтобы кабинет министров под его руководством стал «правительством обороны, экономического развития и европейской интеграции». В числе важнейших задач он назвал подготовку и прохождение предстоящей зимы, поддержку бизнеса, развитие взаимодействия с партнерами, привлечение международной помощи и вступление Украины в ЕС.

«Я готов к сложным шагам. Главное, чтобы они способствовали улучшению жизни, устойчивости», — сказал Корецкий.

Кто такой Сергей Корецкий, биография и досье

Сергей Федорович Корецкий родился 14 марта 1978 года в городе Луцке на северо-западе Украинской ССР. В 2001 году окончил машиностроительный факультет Луцкого государственного технического университета. Позже получил в этом же вузе диплом экономиста. Изучал нефтедобычу в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. В 2019-м Корецкий прошел программу Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

В студенческие годы Корецкий работал в компании Continuum Group (принадлежала предпринимателю и депутату Рады IV, VII и VIII созывов Игорю Еремееву). Сначала охранником, а через два года стал замгендира аналитического департамента компании, затем — финдиректором. В 2006-м курировал сделку по продаже Дрогобычского НПЗ группе «Приват».

В 2007 году Корецкий возглавил управляющую компанию Continuum Group. В группу входили сеть заправок WOG, Херсонский нефтеперерабатывающий завод, молокоперерабатывающая компания «Западная молочная группа», гипермаркеты «Там-Там» и другие активы.

Сергей Корецкий Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В конце 2012-го Корецкий ушел из топ-менеджмента Continuum Group и стал руководить нефтяным направлением компании — возглавил сеть заправок WOG. В 2016 году WOG выиграла контракт на кейтеринг в скоростных поездах «Интерсити +». В конце 2017-го Корецкий основал компанию по продаже газа и электроэнергии «Фортекс Энерджи». Через год создал в Швейцарии трейдерскую компанию Centurion Group SA, которая должна была торговать нефтепродуктами, природным газом, сельхозпродукцией.

В 2018-м Корецкий покинул Continuum Group и основал свою сеть кафе Idealist Coffee — производство кофе по полному циклу. С 2020 года, когда бизнес испытывал ограничения из-за ковида, кофейни стали продвигать продажи дрип-кофе. В 2021-м Корецкий вышел из кофейного бизнеса.

10 ноября 2022 года Корецкий возглавил ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». Издание «Страна» писало, что выбору кандидата на эту должность могли поспособствовать связи Корецкого с близким окружением Зеленского, в том числе с бизнесменом Тимуром Миндичем. Перед этим Нацкомиссия по ценным бумагам провела принудительное отчуждение акций этих компаний в пользу государства — прежде они принадлежали частным лицам.

Зеленский говорил, что передача предприятий в собственность государства обеспечит нужды оборонного сектора. В 2023-м на долю «Укрнафты» пришлось более 80% добычи нефти и около 6,6% добычи газа в стране. Главным акционером компании является «Нафтогаз Украины» (50% плюс одна акция). В апреле 2025-го Корецкого назначили председателем правления «Нафтогаза Украины».

Читайте также:

Пришел сентябрь? Ледяные ночи и новые ливни: прогноз погоды в Москве

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 июля: где сбои в России

Обстановка в Крыму 16 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание