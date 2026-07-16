Песков оценил перестановки в украинском правительстве Песков: кадровые перестановки в Киеве не имеют значения для Москвы

Любые изменения в структуре киевского режима, включая кадровые перестановки в кабинете министров Украины, не имеют принципиального значения для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва заинтересована только в урегулировании кризиса, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Для нас какого-то принципиального значения все эти изменения не несут. Для нас именно важно в урегулировании ситуации обеспечение собственных интересов, — сказал Песков.

Ранее Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого. Соответствующее решение поддержали 289 депутатов, против высказался один. Корецкий — глава энергетической корпорации «Нафтогаз». В 2025 году он занял пост генерального директора компании. Прежде чем возглавить «Нафтогаз», Корецкий в течение трех лет руководил «Укрнафтой».

До этого об отставке заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, опубликовав соответствующее заявление в своих социальных сетях. Он поблагодарил украинский народ за возможность служить на этом посту.