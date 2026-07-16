Пришел «сентябрь»? Ледяные ночи и новые ливни: прогноз погоды в Москве

Погода в Москве напоминает сентябрь: столицу ждут последние теплые дни перед похолоданием. Сколько будет градусов на выходных, какая погода ждет Москву и Петербург до конца июля?

Какая погода пришла в Москву к 16 июля: наступили последние дни лета?

Холодный фронт принесет в Москву «сентябрь», пишет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Волна холодного воздуха 16 июля будет пересекать московский регион с севера на юг.

«Холодный атмосферный фронт станет причиной облачной погоды, местами отметится кратковременными дождями, а порывистые ветры северных направлений будут поставлять к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы, что удержит температурный фон существенно ниже климатической нормы — на уровне начала сентября. Температура воздуха плюс 18-20 градусов, по области до плюс 22. Атмосферное давление будет расти. В пятницу без осадков, ночью плюс 9-11 градусов, днем плюс 20-22», — прогнозирует Леус.

Синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что ночь на 17 июля может стать «ледяной» и самой холодной на неделе. Днем температура останется в пределах климатической нормы.

Какая погода будет в Москве до конца июля

Гидрометцентр Москвы прогнозирует в столице жаркие выходные. В субботу температура вырастет до плюс 26 градусов, в воскресенье и понедельник днем будет держаться на уровне плюс 27. Ночные температуры также вырастут: 19-20 июля ночью ожидается плюс 17-18 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Однако период жаркой погоды будет недолгим. По данным Foreca, во вторник, 21 июля, в Москву придут мощные ливни, температура начнет падать. До конца недели на столицу России прольется более 23 мм осадков, температура днем опустится ниже плюс 20, а ночью — до плюс 13 градусов.

До конца июля жары в Москве и Подмосковье не ожидается, прогнозирует начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. Температура будет удерживаться в пределах климатической нормы или примерно на один градус выше нее, а тепловые волны России не грозят.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда начнутся новые ливни

В Петербург 16 июля также пришла прохлада, несмотря на солнечную погоду. Леус указывает, что холодный воздух в Северную столицу нагоняет барический гребень с запада.

«Ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. При этом поступающие к берегам Невы, вместе с северными ветрами, холодные воздушные массы ограничат дневной прогрев, и дневная температура окажется ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Температура воздуха плюс 19-21 градус, в Ленобласти до плюс 23. Атмосферное давление будет выше нормы. В пятницу без осадков, ночью плюс 10-12, днем плюс 23-25 градусов», — указал Леус в своем Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков Foreca, Санкт-Петербург и Москву ждут жаркие выходные: воздух прогреется до плюс 27 градусов. Вечером в воскресенье придет облачность, температура начнет резко падать, возможных дожди. Ко вторнику температура опустится до плюс 17 градусов (по данным ИА «Метеоновости» — до плюс 12-14 градусов), и период холодной погоды продлится до конца недели.

ИА «Метеоновости» прогнозирует, что солнечная погода и тепло могут вернуться в Санкт-Петербург в последние дни июля: солнце прогреет воздух до плюс 25.

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