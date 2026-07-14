Москвичам пообещали самую холодную ночь

В ночь на 17 июля температура воздуха в Москве может опуститься до +12 °C, сообщила синоптик Татьяна Позднякова в беседе с Telegram-каналом »Осторожно, Москва». При этом днем она останется в пределах климатической нормы, составив +20–25 °C.

Будет прохладно, но именно днем ждать существенного похолодания не стоит. И дождей пока не ожидается. Таких обильных, как в выходные, точно пока не будет, — сказала она.

Ранее Позднякова сообщила, что в Москве во вторник, 14 июля, ожидается потепление до плюс 25 градусов и дожди. Ночная температура в столице опустится до +16–18 градусов, по области — до +13–18 градусов.

Также начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что в Москве в ближайшие дни сохранились кратковременные дожди, однако к выходным погода стала более благоприятной. По его словам, с понедельника по среду воздух в Москве и Подмосковье прогреется примерно до 24 градусов.

До этого глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что в выходные, 11–12 июля, месячная норма осадков выпала в Рязанской и Московской областях. Он отметил, что смерчей и ураганов не наблюдалось, однако были шквалы ветра со скоростью 25 м/с.