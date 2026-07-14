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14 июля 2026 в 07:42

Москвичам рассказали о погоде на 14 июля

Синоптик Позднякова: дождь и 25 градусов тепла ожидаются в Москве 14 июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве во вторник,14 июля, ожидается потепление до плюс 25 градусов и дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее данным, ночная температура в столице опустится до плюс 16 — плюс 18 градусов, по области — до плюс 13 — плюс 18 градусов. Днем в Москве столбик термометра поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, в Подмосковье — до плюс 20 — плюс 25 градусов.

В Москве во вторник ожидается небольшой дождь ночью, днем — кратковременный дождь. Может выпасть до 10 миллиметров осадков за день. Ветер будет северный со скоростью 5-10 метров в секунду, — заявила синоптик.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что в Москве в ближайшие дни сохранятся кратковременные дожди, однако к выходным погодные условия улучшатся. Он отметил, что с 13 по 15 июля температура воздуха в Москве и Подмосковье должна была составить около 24 градусов.

Кроме того, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к выходным погода в Москве должна была улучшиться. Он отметил, что воздух в столице должен был прогреться до плюс 30 градусов. Синоптик уточнил, что утром 19 июля температура ожидалась на уровне от плюс 10 до плюс 15 градусов.

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