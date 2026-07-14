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14 июля 2026 в 00:41

Москвичам раскрыли погодный сюрприз перед ближайшими выходными

Синоптик Голубев: в Москве в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве в ближайшие дни сохранятся кратковременные дожди, однако к выходным погода станет более благоприятной, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, с понедельника по среду воздух в Москве и Подмосковье прогреется примерно до 24 градусов.

В понедельник, вторник и среду температура воздуха в Москве и области составит около 24 градусов, в четверг пройдет холодный фронт и днем будет порядка 20-21 градуса, а ночью температура может опуститься до 12 градусов. Однако начиная с пятницы ожидается постепенный рост температуры, поэтому в субботу и воскресенье столбики термометров могут подняться до 25-26 градусов тепла, — заявил Голубев.

С пятницы осадки прекратятся и такая погода сохранится в выходные, добавил синоптик. При этом солнечная погода ожидается 17 и 18 июля, а 19 июля прогнозируется небольшая облачность.

Ранее из-за обильных осадков вода поступила в вестибюль станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии. В пресс-службе столичного метрополитена уточнили, что вода ушла в дренажную систему, станция продолжает работать в штатном режиме. По прогнозам синоптиков, за выходные в Москве и Подмосковье выпадет до 80% месячной нормы осадков.

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