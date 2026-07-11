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11 июля 2026 в 18:29

Станцию «Трубная» подтопило из-за обрушившегося на столицу ливня

Фото: АГН «Москва»
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На станцию «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии попала вода с городской территории из-за обрушившегося на Москву сильного дождя, сообщили РБК в пресс-службе столичного метрополитена. Обильные осадки привели к временному скоплению воды на расположенном рядом Цветном бульваре, откуда она и начала проникать в подземный вестибюль.

Поступающие потоки уходили в дренажную систему, а сотрудники подземки своевременно занимались ликвидацией последствий непогоды. В «Мосводостоке» также подтвердили, что вся скопившаяся на улицах дождевая вода достаточно быстро ушла в городскую водосточную сеть. В настоящее время, по заявлениям столичного департамента транспорта, станция полностью вернулась к штатному режиму работы, все ее входы и выходы открыты, а проход для пассажиров абсолютно свободен.

Ранее двое мужчин пострадали от удара молнии на юге Москвы. Инцидент случился на стадионе «Труд», когда зрители смотрели матч. Мужчины стояли около трибуны, и молния ударила в них, они потеряли сознание. Пострадавших осматривают медики.

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