Пора доставать куртки и утепляться? Погода в Москве и Петербурге 16 июля

Пора доставать куртки и утепляться? Погода в Москве и Петербурге 16 июля

Москвичи завтра могут столкнуться с низкой температурой, предсказывают синоптики. Какая погода будет в Москве и Петербурге 16 июля, чего ждать в выходные, пора ли доставать куртки из-за холода?

Погода в Москве 16 июля, чего ждать

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в ночь на 15 июля минимальная температура воздуха не опускалась ниже 15 градусов.

«В Москве, на ВДНХ, воздух остыл до 17,3 градуса, что на пару градусов выше нормы. Самой теплой ночь в середине лета была в далеком 1951 году с минимальной температурой 21,8 градуса. Следует отметить, что на западе Подмосковья было чуть прохладнее, потому что облачность была менее плотной и осадков не отмечалось. А во Внуково за ночь выпало 9 мм дождя. 15 июля, во второй половине дня, когда воздух прогреется до 24 градусов, станет развиваться кучевая облачность, которая местами отметится небольшим дождем», — сообщила синоптик.

Жители Москвы 16 июля столкнутся с существенным снижением температуры воздуха, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. Столбики термометров поползут вниз после теплого начала недели.

«[В четверг] дневная температура у нас немножко понизится», — сказала Макарова.

В начале недели дневная температура доходила до +24–26 градусов, а ночью опускалась до +16–18 градусов, отметила метеоролог. В четверг днем воздух прогреется лишь до 21–23 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К концу рабочей недели ночные температуры зафиксируются на уровне +15–17 градусов, москвичам нужно подготовиться к более прохладной погоде и, возможно, достать из гардероба легкие куртки или кофты.

По сведениям Макаровой, снижение температуры не будет сопровождаться резкими перепадами, москвичи вряд ли столкнутся с дождями и сильным ветром, однако атмосферное давление может незначительно измениться.

Погода в Санкт-Петербурге с 15 по 19 июля, чего ждать

Теплая погода без существенных осадков ожидается в Ленинградской области, а также в Петербурге. Возможны осадки к воскресенью, 19 июля.

В четверг в дневные часы температура будет колебаться в диапазоне от +24 до +27 градусов. С пятницы по воскресенье потеплеет до плюс 26–29. ночью столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов.

Большую часть рабочей недели будет преобладать ветер северо-восточного направления. Его скорость составит 3–7 метров в секунду.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил об отсутствии перемен в прошлых прогнозах, антициклон продолжает определять погоду по всей Ленобласти. Циклон придет только к выходным.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Но эти дни в повышенном атмосферном давлении тоже разные по температуре воздуха. Как уже отмечал, основное снижение температуры воздуха — это наличие плотной облачности, как это было вчера, но и смена воздушной массы тоже будет влиять на дневную температуру. В понедельник в Санкт-Петербурге был очень теплый день с максимальной температурой днем почти 28 градусов и очень теплой ночью с температурой выше 20 градусов. Поэтому средняя суточная температура превысила норму на 5,3 градуса. А вчерашняя облачность не давала значительно прогреться воздуху, и температура сразу оказалась ниже нормы на -0,8 градуса. Вот так разница в 6 градусов между днями сказалась на ходе температуры воздуха», — резюмировал метеоролог.

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