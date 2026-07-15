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15 июля 2026 в 11:50

Почему не работает Telegram сегодня, 15 июля: замедление, когда заблокируют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сегодня, 15 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 15 июля

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» в среду, 15 июля, появились новые жалобы на Telegram. В мессенджере не отправляются сообщения, не загружается медиа, не отображается список чатов и каналов, не работают звонки. Приложение не может подключиться к Сети.

На момент публикации насчитывается около полусотни жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Москвы — 43%, Свердловской области и Санкт-Петербурга — по 10%, Ростовской области — 8%, Саратовской, Волгоградской, Московской, Новосибирской, Самарской областей и Красноярского края — по 5%.

Почему не работает Telegram сегодня, 15 июля, замедление

Роскомнадзор воздействует на Telegram с начала года, так как мессенджер не следует букве закона. Регулятор предупредил об усилении мер с целью добиться исполнения законодательства.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский считает, что Telegram намеренно не следует российским законам, администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Работать без ограничений в России для Telegram возможно, если он исполнит требования российского законодательства и «будет на гибком контакте» с властями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не исключена блокировка Telegram «по системе YouTube», предположил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его оценке, это может произойти к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут парламентские выборы.

Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов, ранее заявил эксперт Владислав Войтенко. О работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть», подчеркнул он.

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. <…> Вероятно, дело идет к полной блокировке», — подытожил Войтенко.

Однако предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. По его словам, это связано с тем, что сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру.

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Общество
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