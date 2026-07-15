Крах логистики ВСУ и удар по торговому порту: новости СВО к утру 15 июля

Крах логистики ВСУ и удар по торговому порту: новости СВО к утру 15 июля

Подразделения ВС России перерезают маршруты снабжения ВСУ в районе населенного пункта Иволжанское в Сумской области, Украина попыталась атаковать Московский регион с помощью 340 беспилотных летательных аппаратов. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 14 июля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ пытаются намеренно отрезать Энергодар от поставок

Вооруженные силы Украины с помощью дистанционного минирования подъездных путей пытаются полностью отрезать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар от поставок ресурсов, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Она подчеркнула, что действия противника явно направлены на осложнение жизни города, создание эффекта блокады и лишение его нормального снабжения.

По словам Яшиной, из-за взрывоопасных объектов на дорогах был затруднен подвоз персонала на станцию, а также доставка топлива для дизель-генераторов. Эти меры серьезно сказываются на передвижении гражданского автотранспорта, работе экстренных и аварийных служб, а также на логистике необходимых грузов. Ситуация остается напряженной, однако станция продолжает работать в штатном режиме.

ВС РФ перерезают логистику врага в Сумской области

Российские подразделения закрепились на плацдарме в районе населенного пункта Иволжанское в Сумской области и одновременно наступают западнее, перерезая маршруты снабжения Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские бойцы также вышли к восточным окраинам Писаревки. Министерство обороны РФ ситуацию не комментировало.

Плацдарм у Иволжанского, расположенного юго-восточнее Писаревки, позволяет развивать наступление сразу на нескольких направлениях. Западнее этого населенного пункта российские войска активно действуют по нарушению логистических цепочек противника.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Раскрыта особая тактика ВСУ в Константиновке

Вооруженные силы Украины использовали особый характер укреплений в Константиновке, заявил командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон. По его словам, оборона города была выстроена в несколько эшелонов и опиралась на активное применение беспилотников.

Бизон уточнил, что ВСУ сделали основную ставку на использование БПЛА, включая FPV-дроны и квадрокоптеры DJI Mavic, которые применялись для ведения разведки. При этом операторы дронов нередко находились впереди пехотных подразделений, что подчеркивает их ключевую роль в обороне.

Украина направила на Московский регион 340 беспилотников

За последние сутки в направлении Московского региона было выпущено 340 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Большую часть из них удалось нейтрализовать средствами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу.

По словам градоначальника, система противовоздушной обороны сработала эффективно, не допустив прорыва. Он заверил, что ситуация под полным контролем военных и городских властей.

Российские войска поразили топливную инфраструктуру ВСУ

Вооруженные силы России поразили морской торговый порт Южный в Одесской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, атаке подверглись объекты, которые ВСУ использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов, пять резервуаров с топливом и три сухогруза на рейде морской гавани.

Бойцы СВО ударили по судам при помощи беспилотников. Российская армия атаковала порт Южный высокоточным оружием воздушного базирования. Поражены резервуары с топливом для обеспечения военнослужащих.

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