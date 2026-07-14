Вооруженные силы России поразили Морской торговый порт Южный в Одесской области, сообщает Минобороны РФ в канале на платформе МАКС. Атаке подверглись объекты, которые ВСУ использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов, пять резервуаров с топливом и три сухогруза на рейде морской гавани.

Бойцы СВО ударили по судам при помощи беспилотников. Российская армия атаковала порт Южный высокоточным оружием воздушного базирования. Поражены резервуары с топливом для обеспечения военнослужащих. Удары проходили в течение дня.

До этого стало известно, что ВС РФ поразили два сухогруза во время их перехода из порта Черноморск в порт Одесса. Российская армия обстреливала объекты инфраструктуры, которые ВСУ применяют в собственных интересах.

В то же время бойцы СВО уничтожили два пункта управления беспилотниками украинских военных на Сумском направлении. В операции участвовали военнослужащие группировки войск «Север». Они поразили цели при помощи FPV-дронов. По словам бойцов, БПЛА регулярно используют для подобных целей.