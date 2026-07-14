Российские БПЛА поразили два судна у порта Черноморск Минобороны России сообщило об ударе по двум сухогрузам под Одессой

Российские ударные беспилотники поразили два сухогруза во время их перехода из порта Черноморск в порт Одесса, сообщили в Минобороны России. В течение дня Вооруженные силы РФ продолжали наносить удары по портовым объектам Украины и судам, которые задействованы в интересах ВСУ.

Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что военнослужащие Вооруженных сил России нанесли мощный удар по танкеру, который направлялся из порта Черноморск в Одессу. По информации ведомства, российские бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, а также БПЛА. Также ВС РФ ударили по объектам в порту Южный, используемому для разгрузки горюче-смазочных материалов, и по семи резервуарам с ГСМ, предназначенным для обеспечения ВСУ.

До этого Министерство обороны России сообщило, что два сухогруза в порту Южный Одесской области были поражены ударными беспилотниками ВС РФ. Ведомство отметило, что российские войска продолжают наносить удары по украинским портам и судам, используемым в интересах ВСУ.