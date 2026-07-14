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14 июля 2026 в 07:44

ВС РФ сообщили об ударах по объектам ВСУ дронами в Сумах

ВС РФ ночью уничтожили два пункта управления БПЛА в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Военнослужащие группировки войск «Север» с помощью FPV-дронов уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на Сумском Направлении, рассказал РИА Новости командир взвода 352-го мотострелкового полка с позывным Дос. В рамках формирования буферной зоны на территории региона военнослужащие полка ежедневно используют беспилотники для нанесения ударов по позициям противника.

Кроме того, расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июля уничтожили более 15 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области. Как рассказал офицер с позывным Карта, эти комплексы использовались украинскими подразделениями для перевозки грузов.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что два сухогруза в порту Южный Одесской области были поражены ударными беспилотниками ВС РФ. Ведомство отметило, что российские войска продолжают наносить удары по украинским портам и судам, используемым в интересах ВСУ.

До этого командир роты 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Грек заявил, что российские войска полностью контролировали территорию Константиновки с воздуха. Он отметил, что противнику не дают возможности продвигаться, а радиогоризонт ограничивал массовое применение ВСУ FPV-дронов на радиоуправлении.

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