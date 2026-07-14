Удары возмездия ВС РФ по Украине 14 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Вооруженные силы России 14 июля нанесли удары по военным целям на территории Украины. Впервые была применена новейшая авиабомба ФАБ-9000 с термобарическим эффектом. Атаке подверглись предприятия, связанные с украинским ВПК, в том числе заводы «Радиоизмеритель» и «Киев-79». Были поражены объекты портовой инфраструктуры и суда, осуществлявшие доставку грузов военного назначения близ Одессы. Об этих и других ударах возмездия ВС России по военным объектам противника — в материале NEWS.ru.

Что известно о «дебюте» ФАБ-9000 под Донецком

Военный блогер Юрий Подоляка с пометкой «срочно» сообщил в своем Telegram-канале о том, что Вооруженными силами РФ под Донецком впервые была применена новейшая авиабомба ФАБ-9000 с термобарическим эффектом. Подоляка передает о результатах атаки, в изложении военкора телеканала «Россия» Евгения Поддубного.

«Только что получил жуткие кадры от наших бойцов, сегодня на Донецкое направление было переброшено свыше 2500 боевиков ВСУ, как только они начали окапываться, по ним прилетела новейшая авиабомба ФАБ-9000 с термобарическим эффектом. Как только бомба достигла цели, в небе образовался страшный гриб, а на земле все лопалось от страшной силы давления. У них не было шансов, <...> огромное количество вэсэушников раскидало на десятки километров. Это страшное оружие», — написал он.

Минобороны РФ эти данные пока не прокомментировало, слухи о применении ФАБ-9000 официально не подтверждались.

Что сообщают об атаках ВС РФ в ночь на 14 июля официальные источники

Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило о том, что минувшей ночью ВС России нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Поражено агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев ГП „Радиоизмеритель“, являющееся ключевым поставщиком агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет „Нептун-МД“, оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и „Гром-2“. Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения», — уточнили в военном ведомстве.

Из сводки Минобороны РФ следует, что удары были нанесены также по промышленному предприятию Киев-79 (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), где находится одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотных летательных аппаратов и ракет различного типа. Также предприятие осуществляет обработку и хранение взрывчатых веществ, используемых при производстве боеприпасов.

По сообщению ведомства, в Одесской области удары нанесены по государственному предприятию «Морской торговый порт Южный». Согласно сводке, поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и семь резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, в порту Южный на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения. Также поражен танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

Минобороны РФ сообщает, что расчет РСЗО «Ураган» группировки «Центр» уничтожил вражеский опорный пункт, обеспечив продвижение штурмовых групп на Добропольском направлении.

Боевая работа расчета РСЗО «Ураган» Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Артиллеристы группировки „Восток“ огнем из самоходных орудий „Гиацинт-С“ поразили сеть пунктов управления БПЛА противника в Днепропетровской области. Операторы подразделения войск беспилотных систем группировки войск „Север“ обнаружили и уничтожили танк немецкого производства Leopard ВСУ в районе населенного пункта Кровное Сумской области. Экипажи ВКС России уничтожили насыпную переправу противника через реку Северский Донец с применением авиабомб ФАБ-500», — заявили в ведомстве.

Что о ночных ударах по территории Украины сообщили военные блогеры

Вооруженные силы РФ в ночь на 14 июля нанесли комбинированные удары по объектам в 10 областях Украины, сообщил военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале.

«Мониторинг противника насчитал 135 БПЛА, запущенных с территории России», — написал он.

Царев также сообщил об уничтожении склада боеприпасов, который ВСУ разместили в детской музыкальной школе города Белополье Сумской области. Обучение детей в здании школы было приостановлено с 2022 года. По сведению автора, в Днепропетровской области БПЛА «Герань-4» также атаковали газонаполнительную станцию (ГНС) «Привольное» и здание «Каменской птицефабрики», где хранились боеприпасы и вооружение ВСУ. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщает, что в населенном пункте Малин Житомирской области 14 июля два беспилотных летательных аппарата ВС России поразили территорию АЗС «Украина».

Оператор БПЛА ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Повреждены административное здание АЗС и резервуар для хранения сжиженного газа. Возник пожар частной хозяйственной постройки. Под поражение попал газовый модуль станции: резервуар СУГ, запорная арматура, клапанный блок, трубопроводная обвязка, датчики давления, аварийная отсечка, кабельная линия и технологическая площадка», — уточнили авторы публикации.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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