Удары возмездия ВС РФ по Украине 13 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Удары возмездия ВС РФ по Украине 13 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации с 11 по 13 июля нанесли удары по военным целям на территории Украины. Атакам подверглись предприятия, напрямую связанные с ВПК республики. В числе наиболее значимых пораженных целей — инфраструктура в портах Одессы, Черноморска и Измаила, а также промышленные предприятия «Аэродрон» и ЧАО «Фанплит» в Киеве. Об этих и других ударах возмездия ВС РФ по военным объектам и позициям ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаках ВС РФ в ночь на 13 июля

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 13 июля были нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными БПЛА по объектам, связанным с ВПК Украины. В результате в порту Черноморск поражена инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего. Также под удар попали склад с боеприпасами и ракетным вооружением и пункт управления контейнерными перевозками.

«Кроме того, в порту Черноморск поражены два морских парома типа „РО-РО“ и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также коллекторное судно проекта 416 „Шостка“ и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА)», — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба министерства добавила, что расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами формирований ВСУ на Добропольском направлении. Артиллеристы группировки «Восток» огнем из САУ «Малка» разнесли укрепленный район обороны противника в Запорожской области и ликвидировали более 50 украинских боевиков.

Военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале сообщил, что украинский мониторинг зафиксировал удары ВС РФ в шести областях республики при использовании более 130 БПЛА. По его словам, под обстрелы могли попасть прибрежные объекты ВСУ по всей линии Черного моря от границы с Румынией до Херсонской области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«Обесточена 61 тысяча абонентов в Чернигове из-за удара по электрической подстанции в селе Хмельница. В Харьковской области (Змиев и Андреевка) работали одиночные и небольшие группы „Гераней“. Серия ударов „Торнадо-С“ пришлась на переправы в Старом Салтове. <…> Вновь „отличилась“ украинская ПВО, работающая над жилыми домами. Взрывы гремели в Дмитровке и Петропавловке Днепропетровской обл. На месте ударов возникли пожары», — написал он. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Какие объекты на Украине были поражены 12 июля

Сутками ранее МО России сообщило, что в ночь на 12 июля расчет 152-мм артиллерийского орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ликвидировали живую силу ВСУ на Константиновском направлении. Военнослужащие группировки „Восток“ из гаубицы Д-30 поразили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области», — написали в военном ведомстве.

Помимо этого ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры одесских портов. Также атаке подвергся логистический центр транспортной компании «Одтранс», осуществляющий перевозку грузов военного назначения.

«В порту Черноморск поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия», — уточнили в российском министерстве.

В сводку военного ведомства за 12 июля попал и удар российской «Геранью» по газораспределительной станции, используемой в интересах ВСУ в Краматорске Донецкой Народной Республики.

«Расчеты ударных БПЛА „Герань“ уничтожили склад вооружения, который использовался ВСУ для хранения беспилотных летательных аппаратов и компонентов к ним в населенном пункте Кучиновка Сновского района Черниговской области. Расчет РСЗО „Град“ 41-го мотострелкового полка группировки войск „Север“ уничтожил пункт управления БПЛА противника в Сумской области», — сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Какие удары ВС РФ нанесли по Украине 11 июля

До этого, 11 июля, российские войска применили высокоточное оружие большой дальности для нанесения групповых ударов по предприятиям украинской военной промышленности. По сообщению МО РФ, в Киеве был поражен завод «Аэродрон», который специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности E-300 Enterprise и D-80 Discovery. Также под ударом оказалось предприятие ЧАО «Фанплит»: оно осуществляет сборку и хранение беспилотных летательных аппаратов FP-2 с дальностью полета до 200 км.

В портах Одессы, Черноморска и Измаила были поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и прочая инфраструктура, указали в оборонном ведомстве.

Telegram-канал «Рыбарь» вечером того же дня сообщал об ударах ВС РФ по энергетической инфраструктуре Сумской и Черниговской областей. Кроме того, «Герани» предположительно поразили железнодорожный состав ВСУ в районе станции «Сновск», написали авторы. Подтверждения этих данных от МО России не поступало.

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