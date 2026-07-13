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13 июля 2026 в 10:39

Удары по Украине сегодня, 13 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Вооруженные силы России 13 июля нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 13 июля

ВС РФ в ночь на 13 июля нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В течение суток ВС РФ бьют по прибрежным объектам ВСУ по всей линии Черного моря от Румынии до Херсонской области, массово уничтожают склады и арсеналы. Под ударами стоянки БЭКов, корабли и катера, сборочные и ремонтные мастерские, а также аэродромы базирования БПЛА и казармы с личным составом. Так, групповым ударом по портовой инфраструктуре в Черноморске поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов ВСУ», — отметил он.

Кроме того, по данным Царева, был нанесен удар по электрической подстанции в селе Хмельница в Черниговской области, также взрывы гремели в Дмитровке и Петропавловке Днепропетровской области, на месте ударов возникли пожары.

«В Харьковской области (Змиев и Андреевка) работали одиночные и небольшие группы „Гераней“. Серия ударов „Торнадо-С“ пришлась на переправы в Старом Салтове. На карте пожаров NASA зафиксированы тепловые метки на территории местной лодочной станции, вероятно использовавшейся ВСУ для переправы через Северский Донец», — сообщил военный блогер.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 13 июля Вооруженными силами России было продолжено нанесение ударов по портам Украины с использованием оружия большой дальности воздушного базирования и ударных беспилотников.

Уточняется, что в результате ударов в порту Черноморск поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с горюче-смазочными материалами, склад с боеприпасами и ракетным вооружением.

«Кроме того, в порту Черноморск поражены два морских парома типа РО-РО и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также коллекторное судно проекта 416 „Шостка“ и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов», — добавили в оборонном ведомстве.

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