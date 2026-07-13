За минувшую неделю российские средства ПВО уничтожили не менее 4830 украинских беспилотников над территорией страны, следует из данных Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 13 июля?

ПВО России за неделю уничтожила не менее 4830 украинских БПЛА

Основная часть атак пришлась на европейскую часть России.

Больше всего дронов было перехвачено 8 и 10 июля, когда силы ПВО уничтожили 903 и 821 аппарат соответственно. Неделей ранее российские средства ПВО уничтожили не менее 3945 украинских беспилотников.

На Краснолиманском направлении раскрыли новую тактику ВСУ

Военнослужащий группировки «Запад» с позывным Доллар заявил, что ВСУ практически перестали применять артиллерию в контрбатарейной борьбе на Краснолиманском направлении. По его словам, украинские подразделения теперь в основном используют беспилотники.

Расчеты 152-мм самоходных орудий «Гиацинт-С» ежедневно поддерживают штурмовые подразделения и поражают цели на дистанции более 25 километров, уточнили в источнике. Во время одной из таких задач артиллеристы уничтожили замаскированный опорный пункт и находившийся на нем пункт управления беспилотниками ВСУ.

ВСУ потеряли двух колумбийских наемников под Купянском

Двух наемников из Колумбии, воевавших в рядах ВСУ, ликвидировали на Купянском направлении, сообщил источник в российских силовых структурах. По его словам, командование украинской армии без колебаний задействует колумбийских наемников как расходный материал.

«На Купянском участке фронта в качестве пушечного мяса командование ВСУ уже без стеснения использует колумбийских наемников, которых бросают на убой. В частности, за последние дни стало известно об уничтожении Нильсона Пардо и Исака Мальдонадо. Характерно, что Пардо пересек границу с Украиной 29 мая этого года и меньше чем через месяц уже был уничтожен военнослужащими 68-й дивизии ЛенВО», — сказал собеседник агентства.

«Восток» уничтожил свыше 60 БПЛА и семь станций Starlink

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» более 60 БПЛА самолетного типа, семь станций спутниковой связи Starlink и 37 пунктов управления БПЛА, сообщил офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Миськов.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем <…>, семь станций спутниковой связи Starlink, 61 БПЛА самолетного типа и 37 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника», — рассказал офицер.

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