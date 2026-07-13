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13 июля 2026 в 05:15

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 июля

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 13 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 13 июля

Силы ПВО Минобороны РФ с начала 13 июля отразили попытку атаки 24 вражеских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специалисты экстренных служб.

«Уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву. <...> Отражена атака трех беспилотников. <...> Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. <...> Атака еще трех беспилотников отражена системой ПВО Минобороны. <...> Уничтожены еще пять вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Кроме того, в окрестностях Ставрополя отразили налет украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Владимиров в мессенджере МАКС. В результате атаки произошло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа.

«В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы, на месте происшествия также находится глава округа Игорь Владимирович Серов. По оперативным данным, пострадавших нет», — написал Владимиров.

Также Вооруженные силы Украины совершили 12 атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики за сутки, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. В результате погибли два мирных жителя.

По данным ведомства, также ранения получили четыре гражданских лица. Были повреждены или уничтожены жилой дом, грузовые и легковые автомобили, автобус, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Всего по территории республики было выпущено 13 единиц различных боеприпасов.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Севастополе военные отразили атаку беспилотников ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в регионе работали силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

По предварительной информации, в результате атаки никто из людей не пострадал. Губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и не находиться на открытых пространствах.

Кроме того, в городе Грайворон Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал 13-летний мальчик, сообщили в оперштабе региона. В момент удара ребенок передвигался на велосипеде.

«13-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ. Медики оценивают его состояние как тяжелое. В настоящее время он находится в реанимационном отделении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сказано в сообщении.

Подростка доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь, его состояние остается тяжелым.

Также девять человек получили ранения в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в Старобешевском муниципальном округе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Автобус следовал по маршруту Новый Свет — Донецк.

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