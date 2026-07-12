«Герани» поразили склады горючего на Украине: успехи ВС РФ к утру 12 июля

Беспилотники «Герань» поразили склады горюче-смазочных материалов в районе поселка Губиниха Днепропетровской области, сообщило Минобороны России. ВСУ использовали объекты для снабжения. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 12 июля?

Российские «Герани» поразили склады горючего на Украине

«Минобороны России опубликовало кадры уничтожения расчетами ударных БПЛА „Герань“ складов горюче-смазочных материалов в населенном пункте Губиниха Днепропетровской области и на территории масложиркомбината в Запорожье Запорожской области. Точными ударами расчеты БПЛА войск беспилотных систем поразили цели, которые ВСУ использовали для снабжения», — уточнило ведомство.

Наблюдение за результатами ударов велось в режиме реального времени. В военном ведомстве подтвердили, что склады полностью разрушены, а на месте поражения возник масштабный пожар.

Военные РФ не дают ВСУ передышки у Константиновки

Российские военные, продвигаясь в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, не дают противнику передышки, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, на данном направлении не было оперативных пауз после достигнутых результатов.

«Касаемо населенного пункта Константиновка: здесь у наших военных не было никаких оперативных пауз, которые должны быть при таких существенных результатах», — сказал Марочко.

Он отметил, что российские военнослужащие провели несколько ротационных мероприятий. Также они направили дополнительные силы и средства для дальнейшего продвижения.

Российский офицер сорвал наступление ВСУ одним решением

Российский военнослужащий Андрей Иванов обнаружил скопление техники ВСУ, подготовленное для наступления на позиции российских войск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. После передачи координат артиллерия нанесла удар по выявленным целям.

«В ходе ведения воздушной разведки, управляя БПЛА, Андрей Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Иванов передал данные на командный пункт и затем корректировал огонь артиллерии. В результате техника и личный состав противника были уничтожены.

Командир ВС РФ рассказал о положении ВСУ под Константиновкой

Подразделения Вооруженных сил России контролируют все возможные пути подхода к Константиновке и не позволяют ВСУ перебрасывать подкрепления, сообщил командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон. По его словам, украинское командование ежедневно убеждает военнослужащих, что ситуация находится под контролем, но это не так.

«По рации им командование каждый день говорит, морально их подбадривает, что все в порядке, все у вас хорошо, мы все контролируем, резервы подтягиваем [к Константиновке]. Но, на самом деле их нет. Их резервы еще в Дружковке, [попытки их перебросить] в Алексеево-Дружковку полностью отрезаются», — заявил Бизон.

Командир добавил, что на данном направлении постоянно работает разведка. Именно это позволяет своевременно выявлять и срывать перемещение резервов противника, подчеркнул Бизон.

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